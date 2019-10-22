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Мужчина в Осло угнал скорую и сбил нескольких человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Норвежские полицейские открыли огонь и ранили человека, который захватил и угнал карету скорой помощи в северной части Осло и совершил на этом автомобиле наезд на нескольких человек, информирует норвежская телерадиокомпания NRK.

По свидетельству норвежской полицейской службы, среди пострадавших есть малолетний ребенок, коляску с которым сбил угонщик.

Также сообщается о пожилой паре, которая пострадала в результате инцидента и была госпитализирована.

Об общем количестве пострадавших не сообщается. Мотивы действий угонщика пока неизвестны. Он ранен, но его жизнь вне опасности.

Район инцидента оцеплен сотрудниками полиции, в операции задействованы вертолеты.

Осло Норвегия

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