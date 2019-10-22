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США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. - компании-владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной в соответствии с правилами Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC), сообщил "НОВАТЭК".

TC LNG Shipping является совместным предприятием China LNG Shipping и Teekay LNG Operating.

Ранее материнская компания China LNG Shipping - Cosco - подпала под санкции США за перевозку иранской нефти.

"TC LNG, владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта "Ямал СПГ" в нормальном режиме", - подчеркивает "НОВАТЭК".

Ранее торгующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже канадская компания Teekay LNG опубликовала сообщение о санкционных рисках для ее паритетного совместного предприятия с China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG). Это СП построило и будет оперировать шестью судами Arc7 для "Ямал СПГ" - четыре уже работают, два построены, но пока не оперируют.

CLNG и его СП теперь квалифицируются как "заблокированные лица" в связи с тем, что под санкции США подпал акционер CLNG с долей 50% - структура Cosco, объявила Teekay.

Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. включены в SDN List за предполагаемое нарушение санкций, наложенных США на Иран, в частности, запрета на закупку иранской нефти. О введении этих санкций управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило 25 сентября 2019 года.

В настоящее время на проекте "Ямал СПГ" работает 13 таких танкеров, 14-й направляется в порт для загрузки, пятнадцатый проходит испытания, свидетельствуют данные системы слежения за судами.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути. Обычно ледовая обстановка в регионе позволяет ходить без использования ледоколов до ноября. "Ямал СПГ" также имеет флот конвенционных судов.

"НОВАТЭК", а также компании с его контролирующим участием, в том числе "Ямал СПГ", с 2014 года находятся под секторальными санкциями США, запрещающими американским лицам предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней. С тех пор "Ямал СПГ" не привлекает финансирование в долларах.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

Ямал СПГ НОВАТЭК Cosco China LNG Shipping Teekay LNG Operating TC LNG Shipping

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