В Ватикане опровергли сообщения об угрозе дефолта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Советник папы римского по экономическим вопросам во вторник опроверг информацию о том, что Ватикан находится под угрозой дефолта, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Такое заявление сделал гондурасский кардинал Оскар Марадьяга, консультирующий папу Франциска по экономическим реформам. "Мне кажется, что проводится операция по дискредитации (понтифика - ИФ)", - добавил он.

Таким образом. Марадьяга отреагировал на обвинения в адрес понтифика со стороны итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци, который утверждает, что видел документы, отражающие плачевное финансовое состояние Ватикана.

Нуцци прославился, опубликовав серию книг о финансовых скандалах в Ватикане.