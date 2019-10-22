Поиск

В Ватикане опровергли сообщения об угрозе дефолта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Советник папы римского по экономическим вопросам во вторник опроверг информацию о том, что Ватикан находится под угрозой дефолта, сообщила итальянская газета La Repubblica.

Такое заявление сделал гондурасский кардинал Оскар Марадьяга, консультирующий папу Франциска по экономическим реформам. "Мне кажется, что проводится операция по дискредитации (понтифика - ИФ)", - добавил он.

Таким образом. Марадьяга отреагировал на обвинения в адрес понтифика со стороны итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци, который утверждает, что видел документы, отражающие плачевное финансовое состояние Ватикана.

Нуцци прославился, опубликовав серию книг о финансовых скандалах в Ватикане.

Оскар Марадьяга папа Франциск Ватикан Джанлуиджи Нуцци Италия

Новости

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после очередного падения

Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Асад приехал в провинцию Идлиб на линию фронта

Вторжение Турции в Сирию

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США

Российский ледокол случайно подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол случайно подал сигнал SOS у берегов Норвегии

Японский император провозгласил восхождение на престол

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Демократы намерены запретить Трампу встречаться с главами других государств в принадлежащих ему местах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');