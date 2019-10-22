Организм американца научился "варить пиво" после курса антибиотиков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - У жителя США после курса антибиотиков развилось редкое заболевание (так называемый синдром автопивоварни), когда организм начинает вырабатывать этанол после приема углеводов, говорится в публикации британского научного журнала The BMJ.

По данным издания, заболевание было диагностировано у 46-летнего американца, имя которого не уточняется. В январе 2011 года после курса антибиотиков, которые он принимал из-за травмы пальца, мужчина начал страдать от проблем с памятью, депрессии, внезапных приступов агрессии и других негативных изменений в психическом состоянии. Он страдал от этих симптомов в течение нескольких лет.

Однажды автомобиль американца остановили полицейские, которые заподозрили его в нетрезвом вождении. Мужчину отправили в больницу, где врачи выяснили, что у него было повышенное содержание алкоголя в крови - 200 миллиграммов на децилитр, хотя он был абсолютно трезв в тот день.

После этого американец обратился к врачам, которые обнаружили в его организме Saccharomyces Cerevisiae — микроскопические грибки, которые широко используются в производстве алкоголя и хлеба, и диагностировали у пациента "синдром автопивоварни". За время нахождения в клинике уровень алкоголя в крови больного резко подскакивал несколько раз.

В итоге американец связался со специалистами Медицинского центра Ричмондского университета в Нью-Йорке, которые разработали для него противогрибковую терапию для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. В результате мужчина полностью излечился.