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Бундесбанк рекомендовал поднять пенсионный возраст в Германии выше 69 лет к 2070 году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Бундесбанка считают необходимым дальнейшее повышение пенсионного возраста до 69 лет и 4 месяцев к 2070 году в связи с ростом продолжительности жизни.

"Из-за демографического развития система пенсионного страхования, основанная на распределении средств, окажется в будущем под сильным давлением, особенно начиная с середины 2020-х годов", - говорится в отчете банка.

С 2012 года в Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Согласно этой системе, возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году - 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год - те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет, отмечает Deutsche Welle.

Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до показателя 69 лет и 4 месяцев для тех, кто родился в 2001 году или позже.

Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать увеличения налога и социальных отчислений, отмечают эксперты. В качестве обоснования они указывают, в частности, на повышение продолжительности жизни, которое, согласно прогнозам, сохранится и в будущем.

Германия

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