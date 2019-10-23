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В США 86-летнего мужчину арестовали по делу об убийстве 40-летней давности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские полицейские задержали в Техасе 86-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном почти 40 лет назад, передает телеканал CNN.

Уолтер Джеймс Мейсон был задержан 10 октября. Он жил в Техасе под вымышленным именем, его истинную личность удалось установить благодаря отпечаткам пальцев. 13 октября американца доставили из Техаса в городе Клейтон в штате Айдахо, где и было совершено преступление. Мейсон был заключен под стражу, своей вины он не признал.

Преступление, о котором идет речь, было совершено 22 сентября 1980 года, когда в одном из баров Клейтон был найден мертвым посетитель заведения Дэниэл Мейсон Вули с огнестрельной раной головы. Другой посетитель бара был ранен в плечо. На месте преступления также обнаружили избитую женщину.

По данным издания New York Daily News, пострадавшей женщиной оказалась жена Мейсона, который побил ее в баре. После нападения на женщину Вули и еще двое мужчин вывели Мейсона из бара. На улице мужчина подошел к своей машине, достал оттуда два пистолета, вернулся в бар и открыл стрельбу.

После этого американец скрылся с места преступления. Полиция и ФБР попытались установить его местонахождение, но не смогли. Как пишет Washington Post, агенты ФБР помогали местной полиции в расследовании этого дела вплоть до 1985 года, а затем сдались и прекратили расследование. Как в конечном счете правоохранительным органам удалось выйти на Мейсона, не уточняется.

Техас Айдахо США ФБР

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