Трамп назвал шуткой свои слова о строительстве стены в Колорадо

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве защитной стены в штате Колорадо, но затем уточнил, что это была шутка, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы строим стену на границе Нью-Мексико и мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую стену, большую, которая действительно будет эффективна, которую нельзя перелезть, нельзя обойти", - заявил Трамп во время предвыборного выступления в Питтсбурге.

Общественность с настороженностью отнеслась к заявлению президента США.

"Это как-то странно ... Колорадо не граничит с Мексикой. Хорошо, что в Колорадо теперь работают бесплатные детские сады на целый день, так что наши дети могут изучать основы географии", - написал губернатор штата Джаред Полис в твиттере.

Well this is awkward ...Colorado doesn"t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku — Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019

Спустя несколько часов Трамп сам объяснил в твиттере, что он говорил о строительстве стены в Колорадо "в шутку".

Строительство стены на южной границе с Мексикой было одним из ключевых обещаний президентской кампании Трампа в 2016 году. Так он хотел остановить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают из Мексики в США.

В сентябре Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.