В Германии 400 человек устроили спецоперацию против ливанской семейной группировки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спецоперация против крупной ливанской семейной группировки (клана) началась в четверг в четырех федеральных землях Германии, сообщает газета Bild.

По данным издания, в следственных мероприятиях участвует около 400 сотрудников правоохранительных органов.

Газета сообщает, что с утра в четырех федеральных землях - Берлине, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и земле Саар идут обыски в квартирах и офисах представителей клана - в общей сложности речь идет о 28 объектах.

В спецоперации также задействовано антитеррористическое подразделение GSG9.

Следователи подозревают, что представители клана с мая 2018 года по июль 2019 года ответственны за как минимум 26 случаев незаконного въезда в страну граждан Ливана, а также за другие правонарушения.