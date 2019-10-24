Поиск
ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

В Германии 400 человек устроили спецоперацию против ливанской семейной группировки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спецоперация против крупной ливанской семейной группировки (клана) началась в четверг в четырех федеральных землях Германии, сообщает газета Bild.

По данным издания, в следственных мероприятиях участвует около 400 сотрудников правоохранительных органов.

Газета сообщает, что с утра в четырех федеральных землях - Берлине, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и земле Саар идут обыски в квартирах и офисах представителей клана - в общей сложности речь идет о 28 объектах.

В спецоперации также задействовано антитеррористическое подразделение GSG9.

Следователи подозревают, что представители клана с мая 2018 года по июль 2019 года ответственны за как минимум 26 случаев незаконного въезда в страну граждан Ливана, а также за другие правонарушения.

Германия Ливан

Новости

Сечин связал рост доли США на рынке нефти с политикой страны

Сечин связал рост доли США на рынке нефти с политикой страны

Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших оказались китайцами

Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж Фруде Берга

В офисе Зеленского не нашли оснований для возвращения ПриватБанка экс-акционерам

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Республиканцы попытались сорвать допрос по "украинскому делу" в Палате представителей

СМИ сообщили о согласии послов 27 стран ЕС на новую отсрочку Brexit

Билалова выдворят из США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');