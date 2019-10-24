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Белоруска пыталась вывезти в США банкноты и облигации времен Российской империи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Национальном аэропорту "Минск" пресечен вывоз из страны банкнот и ценных бумаг времен Российской империи, сообщили в Минской региональной таможне.

Как рассказали в региональной таможне, культурные ценности обнаружили в чемодане у 62-летней жительницы Минской области Белоруссии. "Женщина выбрала для следования "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но при досмотре багажа таможенники обнаружили среди личных вещей 83 единицы банкнот и ценных бумаг", - сообщили в ведомстве.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, из 83 обнаруженных предметов 77 относятся к категории культурных ценностей и являются банкнотами 1914-1919 годов и ценными бумагами 1866-1917 годов Российской империи.

В ведомстве напомнили, что вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешения, выдаваемого министерством культуры Белоруссии, и с учетом обязательного декларирования. "Подобного заключения у гражданки не было", - подчеркнули там.

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.5 КоАП Белоруссии "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Минск Белоруссия Минская региональная таможня США

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