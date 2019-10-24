Белоруска пыталась вывезти в США банкноты и облигации времен Российской империи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Национальном аэропорту "Минск" пресечен вывоз из страны банкнот и ценных бумаг времен Российской империи, сообщили в Минской региональной таможне.

Как рассказали в региональной таможне, культурные ценности обнаружили в чемодане у 62-летней жительницы Минской области Белоруссии. "Женщина выбрала для следования "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но при досмотре багажа таможенники обнаружили среди личных вещей 83 единицы банкнот и ценных бумаг", - сообщили в ведомстве.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, из 83 обнаруженных предметов 77 относятся к категории культурных ценностей и являются банкнотами 1914-1919 годов и ценными бумагами 1866-1917 годов Российской империи.

В ведомстве напомнили, что вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешения, выдаваемого министерством культуры Белоруссии, и с учетом обязательного декларирования. "Подобного заключения у гражданки не было", - подчеркнули там.

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.5 КоАП Белоруссии "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".