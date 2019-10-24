Посольство РФ в Лондоне ответило на публикацию британских СМИ о "российских хакерах"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В посольстве России в Лондоне назвали публикации в британских СМИ о предполагаемой вредоносной деятельности "российских хакерских группировок" нечистоплотной интерпретацией краткого доклада британских и американских спецслужб.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ, размещенном на сайте дипмиссии в четверг. Как отмечают в посольстве, журналисты неправильно истолковали доклад британского Национального центра кибербезопасности и американского Агентства по национальной безопасности.

Пресс-секретарь российского посольства обращает внимание на то, что "сами спецслужбы никаких обвинений в адрес России и российских граждан не выдвигают". Речь идет лишь о "подозрениях" в том, что хакерская группировка "Турла" "базируется на территории" нашей страны", - подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Дипломаты также указывают, что авторы доклада наполнили документ многочисленными техническими подробностями о способах осуществления кибератак, однако не уточнили, какие именно организации пострадали от этих действий и в каких странах это происходило. "Утверждается лишь, что для проведения атак якобы использовалась иранская инфраструктура, причем этот факт опять же недобросовестно используется СМИ для попыток вбить клин между Россией и Ираном", - говорится в ответе на сайте российской дипмиссии.

Пресс-секретарь при этом напомнил, что "российская сторона многократно предлагала британским коллегам организовать двусторонний экспертный диалог с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются". "До сих пор ответа мы не получали", - подчеркивается в ответе.

В минувший понедельник, 21 октября, телерадиокорпорация BBC со ссылкой на доклад вышеупомянутых британских и американских спецслужб сообщила, что хакеры из России, притворяясь иранскими, совершили кибератаки в более чем 35 странах мира.

По данным разведок Великобритании и США, сети иранской хакерской группы OilRig были взломаны российскими хакерами из группы Turla, чтобы затем вести слежку за несколькими странами при помощи добытых у иранцев ресурсов.