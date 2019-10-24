Киев опроверг сообщения о грядущей отставке главы МИД Украины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, заявляет пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала Мендель "Интерфаксу", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную раду.

О грядущей отставке министра иностранных дел ранее в четверг сообщило издание "Деловая столица" со ссылкой на информированные источники в Офисе президента.

Пристайко был назначен главой МИД 29 августа 2019 года. До этого он занимал должность заместителя главы Администрации президента. При предыдущем президенте Петре Порошенко Пристайко возглавлял миссию Украины при НАТО.