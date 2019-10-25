Японский министр, даривший своим избирателям дыни и икру, ушел в отставку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссу Сугавара (Isshu Sugawara) ушел в отставку после того, как его заподозрили в нарушении избирательного законодательства, сообщает в пятницу BBC News.

По данным японских СМИ, министр дарил своим избирателям в Токио дорогие дыни, апельсины, икру трески и пчелиное маточное молочко, а также давал им деньги. Между тем, японские законы запрещают политикам делать подарки избирателям.

Первым о подобных действиях Сугавары сообщил японский еженедельник Shukan Bunshun. По данным журнала, секретарша министра отправила около 20 тысяч иен (примерно 185 долларов) семье сторонника политика, который недавно скончался. BBC News отмечает, что в Японии существует обычай давать деньги семьям, в которых кто-то умер, в качестве знака соболезнования.

Shukan Bunshun также сообщил, что Сугавара получал благодарственные письма от своих сторонников, которым он отправлял подарки и деньги. Сам Сугавара заявил журналистам в пятницу, что он пока что выясняет, действительно ли его действия нарушили избирательное законодательство. Тем не менее, по словам министра, он принял решение уйти в отставку, чтобы его проблемы не сказывались на работе парламента.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, заявил, что несет ответственность за назначение Сугавары на пост министра торговли. "Я приношу свои глубочайшие извинения японскому народу", - заявил глава правительства.

Японская газета The Japan Times отмечает, что 57-летний Сугавара был назначен министром торговле в сентябре 2019 года.