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Компания Трампа решила продать права на гостиницу в центре Вашингтона

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization рассматривает возможность продажи права на аренду своей гостиницы в Вашингтоне, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal.

Речь идет о пятизвездочной гостинице Trump International Hotel, расположенной в нескольких минутах ходьбы от Белого дома.

Исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп сообщил газете, что для продажи компания наняла агентство недвижимости JLL.

Одна из причин, по которой компания рассматривает продажу, связана с тем, что семью Трампов нередко обвиняют в нарушении этических норм за то, что она получает прибыль от этой гостиницы, отмечает газета.

Здание, в котором расположена гостиница - государственное, оно отдано в аренду Trump Organization на срок до 100 лет. Самому зданию уже 121 год, раньше в нем находилась почтовая служба.

Компания, по данным источников газеты, надеется получить от прав на аренду более $500 млн.

Интерес к покупке прав на аренду здания ранее уже проявляли несколько компаний, заявил Эрик Трамп.

"С того момента, как мы открыли свои двери, к этой гостинице проявляли огромный интерес, и, как девелоперы недвижимости, мы всегда хотим испытывать наши возможности", - отметил он.

Дональд Трамп Эрик Трамп Вашингтон США

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