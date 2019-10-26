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Российские военные прибыли в Египет на первое совместное учение по ПВО

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские зенитчики прибыли на военный аэродром под Каиром для проведения совместного с Египтом учения по противовоздушной обороне (ПВО) "Стрела Дружбы-2019", сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Участники российско-египетского учения подразделений ПВО "Стрела Дружбы-2019" из России прибыли на территорию Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность маршрута составила более 1,5 тысяч км и "для транспортировки военнослужащих был задействован самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России".

"Впервые в ходе проведения совместного учения "Стрела Дружбы-2019" российские зенитчики отработают способы уничтожения воздушных целей из военной техники российского производства: зенитных ракетных комплексов "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" (экспортные варианты Бук-М2), зенитных самоходных установок ЗСУ-24-3 "Шилка", а также переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", состоящих на вооружении Минобороны Египта", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, в рамках отработки одного из эпизодов учения зенитчики ЮВО впервые выполнят различные нормативы в жарких климатических условиях Африки.

Россия и Египет впервые проведут совместное учение по противовоздушной обороне с применением комплексов ближнего действия и средней дальности.

Учение "Стрела Дружбы-2019" пройдет на территории Египта с 26 октября по 7 ноября. От Минобороны РФ в нем примет участие более сотни военнослужащих.

Египет - один из ведущих партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. У двух стран есть пакет контрактов в сфере военно-технического сотрудничества примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году. Соглашения предполагают поставки Каиру российских систем ПВО, артиллерии, авиации и стрелкового оружия.

Россия Египет Минобороны РФ

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