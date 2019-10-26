Поиск

США приостанавили перелеты в аэропорты Кубы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти США распорядились приостановить перелеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, оставив рейсы только в Гавану, сообщает государственный департамент США.

"По запросу госсекретаря министерство транспорта приостановило до дальнейших распоряжений запланированные перелеты между аэропортами США и международными аэропортами Кубы, за исключением Международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти",- говорится в сообщении госдепа США.

В миреСША ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человекаЧитать подробнее

Такие меры США предпринимают, чтобы "не позволить кубинскому режиму зарабатывать на американских авиаперевозках" средства, которые власти Кубы используют "в репрессиях против граждан Кубы и в поддержке Николаса Мадуро в Венесуэле", заявляет Госдеп.

"Приостанавливая перелеты, (...) США препятствуют тому, чтобы кубинский режим получил доступ к твердой валюте от американских путешественников, которые останавливаются в подконтрольных властям гостиницах, посещают принадлежащие государству достопримечательности и другими способами пополняют казну кубинского режима", - говорится в сообщении государственного департамента.

Приостанавливаются перелеты американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы. Американским авиакомпаниям дается 45 дней на выполнение предписания.

Власти Кубы решение США раскритиковали.

США Куба

Новости

Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву

Минобороны РФ обвинило США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии

Минобороны РФ обвинило США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии

Помпео сравнил помощь Украине со стороны администраций Обамы и Трампа

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

СМИ сообщили, что в грузовике с 39 погибшими в Великобритании были вьетнамцы

Российские военные прибыли в Египет на первое совместное учение по ПВО

Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву

Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву
Вторжение Турции в Сирию

Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР

Военные РФ опровергли данные о столкновении турецких и сирийских военных в САР

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

В честь Греты Тунберг назвали маленького жука из Кении

Польша выдала России обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');