Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Скульптура, изображающая персонажей сказки "Волк и семеро козлят" в Марбурге (Германия) Фото: Vostock-photo

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Студентов Университета Глазго будут предупреждать о возможно неприятном содержании классических сказок, сообщает The Daily Mail. Преподаватели признают, что теперь должны информировать о том, что, к примеру, в сборниках братьев Гримм могут содержаться сцены жестокости.

Немецкие фольклористы собирали и литературно обрабатывали народные сказки, которые затем издавались. В частности, благодаря им стали популярны "Белоснежка", "Гензель и Гретель", "Спящая красавица" и другие.

Как отмечает DM, такое решение университета в рамках курса современных языков и культуры отвечает новому тренду предупреждать студентов об информации, которая может вызвать негативные эмоции.

Издание приводит слова преподавателя, который сообщил, что перед началом лекций о братьях Гримм сообщает, что в материале могут содержаться сцены насилия над детьми, инцеста и сцены жестокости.

Похожие предупреждения получают и студенты, которые изучают культуру Древней Греции и Древнего Рима. Их информируют, что изучаемая культура и история сильно отличается от привычной им культуры и преподаватели не призывают вести себя так же, как себя ведут люди в учебниках. Слушателей этих курсов ждут сцены изнасилований, крайнего выражения женоненавистничества, расизм и сцены самоубийств.

Студентам курса теологии в Университете Глазго следует быть готовыми к тому, что они будут изучать пытки и насилие с особой жестокостью.

Daily Mail напоминает, что в 2017 году это учебное заведение предупреждало студентов, что их могут расстроить изображения распятого Христа. Предположительно, тогда особая памятка была выпущена в связи с показом в университете фильма Мела Гибсона "Страсти Христовы".

Издание приводит слова преподавателя социологии из университета Абертей, доктора Стюарта Уэйтона, который констатировал, что такими предупреждениями профессора делают взрослых инфантильными. Он отмечает, что пример сказок особенно показателен, учитывая, что раньше их могли читать дети.