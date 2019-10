Умер основатель сообщества черных конгрессменов США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший сенатор из Детройта Джон Коньерс умер в возрасте 90 лет, сообщило агентство Associated Press.

Коньерс известен как основатель "черного кокуса", сообщества чернокожих конгрессменов и всячески отставивал права черного населения США. В 1964 году ему удалось стать одним из шести первых черных конгрессменов палаты представителей в составе Демократической партии. В течение 15 лет Коньерс добивался, чтобы день рождения Мартина Лютера Кинга стал национальным праздником.

MORE: Elected in 1965 and retiring in 2017, Conyers was the longest serving African American member of Congress in U.S. history. https://t.co/qojyWyU87d pic.twitter.com/hqA7jovzzN