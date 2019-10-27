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Умер основатель сообщества черных конгрессменов США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший сенатор из Детройта Джон Коньерс умер в возрасте 90 лет, сообщило агентство Associated Press.

Коньерс известен как основатель "черного кокуса", сообщества чернокожих конгрессменов и всячески отставивал права черного населения США. В 1964 году ему удалось стать одним из шести первых черных конгрессменов палаты представителей в составе Демократической партии. В течение 15 лет Коньерс добивался, чтобы день рождения Мартина Лютера Кинга стал национальным праздником.

К концу политической карьеры Коньерса обвинили в приставаниях к сотрудницам конгресса. В 2017 году он отказался переизбираться, сославшись на проблемы со здоровьем и стремясь, чтобы его многолетние труды не обесценились.

США Джон Коньерс

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