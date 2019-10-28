Поиск

Российская туристка впала в кому в Турции

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.

Там отметили, что россиянка 1988 года рождения попала в больницу 18 октября, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Она находится в реанимации в состоянии искусственной комы.

"Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии - рентгенологического исследования кровеносных сосудов), будет покрыто за счет страховой компании", - отмечает дипмиссии.

Как добавили в Генконсульстве, из-за критического состояния туристки говорить о ее скорой транспортировке на родину пока рано.

"Генконсульство в координации с родственниками больной, лечащими врачами и представителями страховой компании продолжает следить за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий", - отметили в дипмиссии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября и жила в пятизвездочном отеле Throne Seagate Belek.

Подруга россиянки создала группу в соцсети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке. "Кира находится в крайне тяжелом состоянии. Мы неделю живем в ожидании новостей, связываемся со страховыми, больницей, консульством и т.д. Турецкие врачи отказывают в ее транспортировке в РФ", - написала она.

Турция Анталья Россия

Новости

Квартальная прибыль Canon упала на 43%

Квартальная прибыль Canon упала на 43%

Экс-глава ФБР пообещал уехать в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа

В Грузии начали расследование из-за взлома сайта президента

В Грузии начали расследование из-за взлома сайта президента

Американская колонна с оружием и боеприпасами прибыла в провинцию Дейр-эз-Зор

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Аргентинцам разрешили покупать не больше $200 в месяц после президентских выборов

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');