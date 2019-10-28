Российская туристка впала в кому в Турции

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.

Там отметили, что россиянка 1988 года рождения попала в больницу 18 октября, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Она находится в реанимации в состоянии искусственной комы.

"Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии - рентгенологического исследования кровеносных сосудов), будет покрыто за счет страховой компании", - отмечает дипмиссии.

Как добавили в Генконсульстве, из-за критического состояния туристки говорить о ее скорой транспортировке на родину пока рано.

"Генконсульство в координации с родственниками больной, лечащими врачами и представителями страховой компании продолжает следить за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий", - отметили в дипмиссии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября и жила в пятизвездочном отеле Throne Seagate Belek.

Подруга россиянки создала группу в соцсети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке. "Кира находится в крайне тяжелом состоянии. Мы неделю живем в ожидании новостей, связываемся со страховыми, больницей, консульством и т.д. Турецкие врачи отказывают в ее транспортировке в РФ", - написала она.