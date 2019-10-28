Ученые нашли кандидата на звание самой маленькой планеты Солнечной системы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Астрономы с помощью телескопа VLT нашли потенциально самую маленькую карликовую планету в Солнечной системе. Это Гигея - четвертый по величине астероид Главного пояса, сообщает сайт N+1 со ссылкой на журнал Nature Astronomy. В настоящее время подобный статус имеет другой астероид — Церера, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

Небесное тело в Солнечной системе может считаться карликовой планетой, если удовлетворяет четырем требованиям: оно должно находиться на орбите вокруг Солнца, не быть ничьим спутником, не иметь возможности расчистить окрестности своей орбиты от других тел (этим карликовая планета отличается от обычных планет), и, наконец, иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием сил гравитации принять почти сферическую форму.

В настоящее время официально признаны лишь пять карликовых планет, такие как крупнейший объект пояса Койпера Плутон, астероид Церера и транснептуновые объекты Эрида, Макемаке и Хаумеа. Список кандидатов в карликовые планеты весьма обширен и включает в себя несколько десятков объектов, ждущих подтверждения своего статуса.

Астрономы сообщили о результатах наблюдений в 2017 и 2018 годах за астероидом (10) Гигея при помощи приемника SPHERE, установленного на телескопе VLT в Чили. Это четвертый по величине астероид Главного пояса и единственное известное тело, состав поверхности которого похож на состав Цереры, что указывает на схожую природу этих двух объектов. Предполагается, что более 2 млрд лет назад Гигея столкнулась с крупным телом, что могло создать гигантский кратер на ней и послужить причиной возникновения одного из крупнейших семейств астероидов, в которое входит более семи тысяч объектов. Несмотря на то, что астероид является удобной целью для наземных наблюдений, до настоящего времени Гигея была малоизученной.

Итоги наблюдений оказались необычными. Не было обнаружено ни одного гигантского ударного бассейна, который соответствовал бы сценарию столкновения Гигеи с телом, диаметр которого равен ста километрам (именно такой объем заняли бы все объекты семейства Гигеи). Астрономы нашли лишь два кратера (с диаметрами 180 и 97 км), которые слишком малы, чтобы быть следами крупного катаклизма. Гигея оказалась почти сферическим телом с эквивалентным радиусом 217±7 километров, что дает значение средней плотности астероида 1944 килограмма на кубический метр. Период вращения астероида составляет по новым оценкам 13,8 часа.

Ученые провели моделирования на основе метода гидродинамики сглаженных частиц. Они оказали что, форма Гигеи и образование одноименного семейства астероидов, скорее всего, стали результатом лобового столкновения родительского тела с объектом диаметром между 75 и 150 км, и его последующего полного разрушения. В дальнейшем часть обломков объединилась, сформировав Гигею.

Значение параметра сферичности Гигеи почти совпадает со значением, полученным для Цереры. Таким образом этот астероид удовлетворяет всем четырем требованиям и может быть классифицирован как самая маленькая из известных карликовых планет в ​​Солнечной системе на сегодняшний день. Тем не менее, даже если Гигея получит такой статус, она может его относительно быстро потерять, если методика построения трехмерных моделей формы для транснептуновых объектов выявит новых кандидатов в карликовые планеты.