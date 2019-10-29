Бывший британский морпех побил рекорд по скорости покорения высочайших гор мира

Альпинист Нирмал Пурья Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Непальский альпинист и бывший британский морпех Нирмал Пурья (Nirmal Purja) покорил все 14 высочайших горных вершин мира за семь месяцев, побив предыдущие рекорды, установленные польским и южнокорейским скалолазами, которым для этого понадобилось несколько лет, сообщает во вторник BBC News.

Во вторник, 29 октября, 36-летний Пурья покорил последнюю из 14 горных вершин-восьмитысячников (вершины, высота которых над уровнем моря превышает 8 тысяч метров) - гималайский пик Шишабангму, расположенный на территории Тибетского автономного района в Китае. Непалец хотел взобраться на эту вершину еще в сентябре, однако ему пришлось долго ждать разрешения от местных властей на то, чтобы подняться на Шишабангму. Упомянутое разрешение Пурья получил 15 октября.

Альпинист приступил к задаче по покорению восьмитысячников в апреле 2019 года, когда он покорил Аннапурну I - высочайшую точку горного массива Аннапурна в Гималаях. В мае Пурья покорил Эверест. В том же месяце он взобрался еще на четыре высочайших вершины мира. Все они располагались в Непале. За июль мужчина покорил пять горных вершин, расположенных в Пакистане. В сентябре он взобрался на два горных пика, находящихся в Китае и Непале.

Пурья начал службу в британской армии в 2003 году. В 2009 году он вступил в Королевскую морскую пехоту Великобритании.

Предыдущий рекорд по покорению 14 восьмитысячников был достигнут в 2013 году южнокорейским альпинистом Ким Чанг-хо, который покорил горные вершины за 7 лет 10 месяцев и 6 дней. В 1987 году польский альпинист Ежи Кукучка сделал то же самое за 7 лет 11 месяцев и 14 дней.