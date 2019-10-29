Минные тральщики НАТО зашли в Одессу с недельным визитом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - К причалу Одесского морского вокзала во вторник ошвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Как отмечается, данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО. "В Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении.

Корабли посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, визит которого на Украину начнется с Одессы 30 октября.