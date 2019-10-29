Соратник Меркель Альтмайер сильно расшибся после падения с лестницы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер после падения на мероприятии в Дортмунде отправлен в больницу, сообщает журнал Spiegel.

После того как Альтмайер произнес речь, он начал спускаться с лестницы со сцены и упал. Очевидцы говорят, что министр сильно расшибся, но официальной информации о травмах нет. Представитель Минэкономики сообщила журналистам, что Альтмайер споткнулся на лестнице.

Коллеги министра через твиттер стали выражать соболезнования, глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала: "Какой ужас! Дорогой Петер Альтмайер, я желаю тебе скорейшего выздоровления и чтобы ты поскорее вновь вышел на сцену". С пожеланиями выздоровления в твиттере выступил также вице-канцлер Олаф Шольц.

Альтмайеру 60 лет, он - давний соратник Меркель, ранее руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.