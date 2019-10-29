В США гей-полицейский отсудил почти $20 млн за дискриминацию из-за ориентации

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полицейский из американского штата Миссури отсудил у полиции почти 20 млн долларов в качестве компенсации из-за дискриминации в отношении него на работе по причине его нетрадиционной ориентации, сообщает во вторник BBC News.

Кейт Вильдхабер (Keith Wildhaber) из города Сент-Луис подал иск против местной полиции в 2017 году. Мужчина утверждал, что ему 23 раза отказывали в повышении по службе якобы из-за его ориентации, несмотря на хорошие показатели его работы. В материалах иска отмечается, что в 2014 году Джон Сарацино (John Saracino), который в тот момент входил в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса, посоветовал Вильдхаберу "сбавить обороты со своей голубизной", если он хочет получить повышение. При этом сам Сарацино отрицает, что давал Вильдхаберу подобный совет.

Полицейский также утверждает, что после того, как он пожаловался на слова Сарацино, ему поменяли рабочий график и отправили дежурить в ночную смену в районе, который был далеко от его дома.

Кроме того, свидетель, выступавший на процессе по делу Вильдхабера, заявил, что слышал, как полицейский капитан Гай Минз (Guy Means) говорил, что Вильдхабер никогда не получит повышения по службе, так как он "перебарщивает со своей голубизной". Сам Минз, в свою очередь, также отрицал, что делал подобные заявления.

В итоги суд присяжных пришел к выводу, что Вильдхабер стал жертвой дискриминации по признаку ориентации, а также пострадал от мести со стороны своего начальства после того, как пожаловался на Сарацино.