Премьер Ливана объявил об отставке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.

"Я пытался изыскать путь для того, чтобы услышать требования народа и защитить страну от рисков ее безопасности, экономике и жизням (граждан). Сегодня я зашел в тупик, и нам нужна положительная встряска для того, чтобы покончить с кризисом", - сказал Харири.

Так премьер отреагировал на протесты, разгоревшиеся на фоне экономического кризиса в стране. Кроме того, негодование граждан вызвало введение налога на использование мессенджера WhatsApp.

Беспорядки в Ливане усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение. Он также обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы".

Затем сторонники "Хезболлы" и шиитского движения "Амаль" напали на лагерь участников антиправительственных протестов, при этом протестующих побили палками. Сообщалось, что сторонники "Хезболлы" и "Амаль" уничтожили лагерь в центре Бейрута, который являлся точкой сосредоточения общенародных митингов против правящей элиты.