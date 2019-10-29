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В Грузии опровергли сообщения о подготовке отставки Илии Второго

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В патриархии Грузии опровергли информацию о планах католикоса-патриарха Илии Второго объявить о своей отставке.

"Абсолютной ложью является распространенная некоторыми СМИ информация, что якобы патриарха увезли в уединенное место, где он готовит заявление об отставке с патриаршего трона", - заявил во вторник журналистам диакон Микаэл Ботковели. Он попросил журналистов не распространять не подтвержденные патриархией сведения.

При этом он сообщил, что 31 октября по распоряжению патриарха состоится заседание священного Синода, на котором будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, касающиеся Грузинской православной Церкви.

В грузинских СМИ в последние дни политики и эксперты обсуждают недавние скандальное заявление митрополита Якоба, который утверждает, что бывший премьер Георгий Квирикашвили, действующий глава правительства Георгий Гахария и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури пытались уговорить его принять участие в смещении Илии Второго и передаче патриаршего трона местоблюстителю патриарха митрополиту Шио. Он также заявил, что некоторые высшие иерархи грузинской Церкви коррумпированы и связаны с криминальными структурами.

После этих заявлений патриархия сообщила что Илиа Второй подписал указ об освобождении митрополита Якоба от должностей хорепископа (помощник патриарха) и председателя финансово-экономической комиссии Церкви по его просьбе.

Грузия Илия Второй

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