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Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11, отмечают американские СМИ. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

"Геноциды невозможно игнорировать, вне зависимости от того, произошли ли они в Османской империи в прошлом веке, Третьем рейхе в середине прошлого века или же в Дарфуре", – заявил республиканец Гас Билиракис, сыгравший важную роль в продвижении документа в палате представителей.

Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее, этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал принятие резолюции. Он в твиттере назвал решение конгрессменов позорным и счёл его попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

США Османская империя геноцид армян

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