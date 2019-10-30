В Таиланде дикий слон прилег на автомобиль туристов в парке Кхауяй

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В национальном парке Кхауяй в провинции Накхонратчасима в Таиланде дикий слон лег на автомобиль туристов, которые решили остановиться и пофотографировать. Никто не пострадал, но администрация парка была вынуждена напомнить посетителям о правилах поведения при встрече со слонами, пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел днем 29 октября. Сотрудникам парка удалось снять его на видео.

Close encounter for one driver yesterday at Khao Yai National Park.



(Pic cr. ปากช่องไทม์) pic.twitter.com/p8Grwu5i5N — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) October 30, 2019

Машина с туристами встала на дороге в парке, когда к ней подошел Дыа, 35-летний самец. Он сначала привалился к автомобилю сбоку, а затем перекинул через машину передние ноги и лег на нее сверху, поперек. Водитель вывел машину из-под слона, Дыа не стал его преследовать. На видео заметно, что корпус машины был помят, а заднее стекло выдавлено.

В администрации парка отметили, что в период между сезоном дождей и похолоданием Дыа регулярно выходит "поприветствовать туриста". Они напомнили посетителям, что нельзя подпускать слонов к автомобилям и ни в коем случае не останавливаться для фотосессии. Когда водитель увидит приближающегося к нему слона и расстояние до него сократится до 30 метров, он должен начать удаляться от животного.