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В Таиланде дикий слон прилег на автомобиль туристов в парке Кхауяй

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В национальном парке Кхауяй в провинции Накхонратчасима в Таиланде дикий слон лег на автомобиль туристов, которые решили остановиться и пофотографировать. Никто не пострадал, но администрация парка была вынуждена напомнить посетителям о правилах поведения при встрече со слонами, пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел днем 29 октября. Сотрудникам парка удалось снять его на видео.

Машина с туристами встала на дороге в парке, когда к ней подошел Дыа, 35-летний самец. Он сначала привалился к автомобилю сбоку, а затем перекинул через машину передние ноги и лег на нее сверху, поперек. Водитель вывел машину из-под слона, Дыа не стал его преследовать. На видео заметно, что корпус машины был помят, а заднее стекло выдавлено.

В администрации парка отметили, что в период между сезоном дождей и похолоданием Дыа регулярно выходит "поприветствовать туриста". Они напомнили посетителям, что нельзя подпускать слонов к автомобилям и ни в коем случае не останавливаться для фотосессии. Когда водитель увидит приближающегося к нему слона и расстояние до него сократится до 30 метров, он должен начать удаляться от животного.

Таиланд Кхауяй

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