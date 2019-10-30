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Матвиенко предложила создать организацию русскоязычных женщин

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение создать международную организацию русскоязычных женщин для "качественно нового уровня работы с диаспорами" и пророссийскими общественными силами. Она заявила это на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".

По ее мнению, такая организация будет полезна в нынешней "сложной международной обстановке" и при "постоянных попытках давления на Россию" и напряженных отношениях с Западом.

"Русские женские общества за рубежом могут сыграть весомую роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны", - отметила Матвиенко.

В такие организации могли бы обращаться все, кто "чувствует связь с Русским миром, с нашей культурой и историей, с традиционными российскими конфессиями", предложила спикер.

"Уверена, что, учитывая вашу инициативность, ваш организаторский опыт и, конечно, любовь к России, такое объединение соотечественниц станет ещё одним действенным механизмом защиты наших общих интересов и ценностей, в том числе и на площадках ведущих международных организаций", - заключила она.

Совет Федерации Валентина Матвиенко Русский мир

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