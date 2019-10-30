Зеленский назвал главные ценности новой Украины

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Национальное единство на базе исторического прошлого, языка, гражданских и человеческих ценностей необходимо для сохранения государства и решения других вызовов, которые стоят перед Украиной, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы можем с вами принять хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не достигнем. Единство (...) сейчас жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов", - сказал Зеленский, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Украинский президент считает, что крепким фундаментом для национального единства является не только язык и историческое прошлое.

"Объединяющими факторами для построения новой сильной Украины должны стать ценности. Ценности - это самое главное, они объединят нас ради совместного будущего: ценности свободы, ценности демократии, ценности гражданского общества и правового государства, ценности достойной жизни, добра, толерантности, порядочности, уважения к закону, в частной собственности и самая главная ценность, которую мы утрачиваем, - это уважение друг к другу", - сказал Зеленский.