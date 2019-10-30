Украинский министр предложил ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за введение ограничений на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Бородянский также указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для разных видов медиа.

Министр убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как глубинные фейки, - отметил он.

Бородянский анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".

"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово", - добавил министр.