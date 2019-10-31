Поиск

Киев болезненно отреагировал на встречу Земана с крымскотатарской организацией

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чехии Милоша Земана с лояльной властям Крыма организацией, и выразило протест таким действиям.

Дипмиссия на своем официальном сайте выразила "решительный протест" в связи с приглашением на празднование 101-й годовщины создания независимой Чехословакии, которое происходило 28 октября в Пражском Граде (крепость в Праге, где сейчас располагается резиденция президента Чехии), "представителей псевдо-крымскотатарской организации "Кырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым".

"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений", - отмечают украинские дипломаты.

Они также подчеркнули, что "заигрывание" с россиянами выглядят особенно циничным в то время, когда в Крыму продолжает оставаться запрещенным "настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа".

11 сентября сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи Земана с представителями русинов (восточнославянского этноса) в Закарпатье. Тогда в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Милош Земан Кырым бирлиги Чехия Прага Украина

Новости

Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

На Окинаве сгорел символ острова - замок Сюри

Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Нефть подорожала из-за остановки работы трубопровода в США

В Пакистане десятки людей погибли при пожаре в пассажирском поезде

В Пакистане десятки людей погибли при пожаре в пассажирском поезде

Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту

Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту

Пентагон подтвердил уничтожение главаря ИГ, сославшись на анализ ДНК

Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу

Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу

Экс-советника Трампа пригласили дать показания в рамках процедуры импичмента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');