Киев болезненно отреагировал на встречу Земана с крымскотатарской организацией

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чехии Милоша Земана с лояльной властям Крыма организацией, и выразило протест таким действиям.

Дипмиссия на своем официальном сайте выразила "решительный протест" в связи с приглашением на празднование 101-й годовщины создания независимой Чехословакии, которое происходило 28 октября в Пражском Граде (крепость в Праге, где сейчас располагается резиденция президента Чехии), "представителей псевдо-крымскотатарской организации "Кырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым".

"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений", - отмечают украинские дипломаты.

Они также подчеркнули, что "заигрывание" с россиянами выглядят особенно циничным в то время, когда в Крыму продолжает оставаться запрещенным "настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа".

11 сентября сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи Земана с представителями русинов (восточнославянского этноса) в Закарпатье. Тогда в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.