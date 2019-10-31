Банк Японии ухудшил прогноз по развитию экономики страны

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ультрамягкую денежно-кредитную политику, как и ожидали аналитики. Регулятор также ухудшил прогноз по ВВП Японии и по инфляции.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков по-прежнему составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Из заявления по итогам заседания 31 октября регулятор убрал фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. ЦБ заявил, что ставки останутся без изменений, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Прогноз по росту ВВП на 2019 финансовый год, который завершится 31 марта 2020 года, был ухудшен до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,7%. Прогноз на 2020 фингод снизился до 0,7% с 0,9%, на 2021 фингод - до 1% с 1,1%.

ЦБ также понизил прогноз ключевого показателя инфляции на текущий фингод до 0,7% с 1%, на следующий фингод - до 1,1% с 1,3% и на 2021 фингод - до 1,5% с 1,6%.

Инфляция в Японии остается низкой. сентябре рост ключевого показателя инфляции (без учета стоимости свежих продуктов питания) составил 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в предыдущий месяц. ЦБ таргетирует этот показатель на уровне 2%.