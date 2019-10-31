Пожар в Калифорнии подступил к Президентской библиотеке Рональда Рейгана

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Природный пожар в Калифорнии вплотную приблизился к зданию Президентской библиотеки Рональда Рейгана, самой большой из тринадцати федеральных президентских библиотек США, пишет в четверг Associated Press.

Пожарные стремятся остановить дальнейшее распространение огня, находясь всего примерно в 30 метрах от здания.

В фонде библиотеки хранятся 60 млн страниц документов, более 1,6 млн фотографий, 150 км кинопленки, десятки тысяч аудио- и видеокассет. В архивах музея в том числе хранятся личные документы Рейгана. Кроме того, на территории, занимаемой комплексом зданий библиотеки, похоронен сороковой президент США Рональд Рейган.

Представитель библиотеки заверил, что на данный момент объект от пожара не понес ущерба.

В большей части калифорнийских округов Лос-Анджелес и Вентура сохраняется повышенный уровень угрозы в связи с пожарами. Национальная метеорологическая служба предупреждает о высокой угрозе возгораний из-за сухой погоды и ветра скоростью до 112 км/ч.

В ночь со среды на четверг огонь охватил территорию между городами Сими-Вэлли и Мурпарк к северу от Лос-Анджелеса. Пожарные распорядились об эвакуации около 30 тыс. человек.

Национальная метеорологическая служба рассчитывает на улучшение погоды в ближайшем будущем:

"Мы не ожидаем ветров Санта-Ана на следующей неделе", - заявила метеоролог Кристен Стюарт.

Из-за непрекращающихся природных пожаров в Калифорнии в среду более 1,5 млн человек в 30 округах штата осталось без электроэнергии.

Коммунальные службы нередко вынуждены отключать энергоснабжение, чтобы защитить свое оборудование от повреждений из-за непрекращающихся пожаров как на севере, так и на юге штата.

По официальным данным, непосредственно из-за пожаров, бушующих уже несколько недель, никто не погиб. Три человек погибли от деревьев, поваленных сильным ветром.

Природные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации нескольких районов Лос-Анджелеса, в том числе - очень престижных. В частности, под распоряжение об эвакуации попали жилые дома баскетболиста Леброна Джеймса, актера и бывшего губернатора штата Арнольда Шварценеггера, а также актера Райана Филлиппа.

В минувшее воскресенье губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории Калифорнии. В 43 из 58 округов штата объявлен красный уровень опасности.

По словам Ньюсома, пожары, которые всегда бушуют в Калифорнии в октябре, в этом году представляют особую опасность.