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В Израиле произошло ЧП при пробном пуске нового "борта номер 1"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В аэропорту Бен Гуриона прошли испытания "борта номер 1", будущего самолета для премьер-министров Израиля. В ходе пробного пробега у машины случился сбой в системе торможения, на ВПП вызывали экстренные службы и пожарных, сообщило издание Ynet.

По его сведениям, тормоза сильно перегрелись. В результате сбоя никто не пострадал и обошлось без ущерба.

В государственном авиапредприятии Israel Aerospace Industries (IAI) заявили о незначительности инцидента. Там отметили, что такое регулярно случается в ходе пробных пробегов с самолетами, которые долго простаивали и не использовали тормозную систему. Одной из целей проверки было выявить и спровоцировать такие последствия застоя.

Первый пробный полет самолета запланирован на 3 ноября.

Для нужд первых лиц государства в течение трех лет приспосабливается Boeing 767-300ER, купленный у австралийской авиакомпании Qantas. Общая стоимость закупки и модернизации машины оценивается в $170 млн, отмечает Jerusalem Post.

В IAI заверили, что самолет оснащен современными технологиями, которые должны прослужить еще десятилетия, а также системами связи со сверхнадежным шифрованием. По словам представителя компании, самолет может без пересадок долететь на восток до Китая или Японии или до США и Бразилии на запад,

Израиль аэропорт Бен Гуриона Boeing Qantas

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