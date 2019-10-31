В Армении задумались о покупке нового президентского самолета

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении обсуждает возможность приобретения нового самолета для премьер-министра, заявил руководитель аппарата правительства республики Эдуард Агаджанян.

"Действующий самолет (Airbus A319, 1998 года выпуска – ИФ) уже устарел. Кроме того, его обслуживание дорогое. Обсуждается возможность покупки нового самолета. Также таким образом будет решен вопрос трансатлантических полетов", - сказал Агаджанян журналистам во вторник. По его словам, старый "борт номер один", вероятно, будет продан.



В сентябре премьер Армении Никол Пашинян посетил с рабочим визитом США, для чего воспользовался чартерным рейсом, арендовав за $350 тыс самолет Gulfstream G550. Информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян, что впоследствии стало причиной резкой критики правительства, в частности, СМИ обвинили главу правительства в нецелевом расходовании бюджетных средств.



Армянское издание Hetq.am в результате проведенного расследования выяснило, что самолет принадлежит австрийской компании "Avcon Jet AG", собственником которой является украинский политик Нестор Шуфрич. Кроме того, местные СМИ выяснили, что в октябре правительство приобрело два новых бронированных автомобиля Mercedes S 600 W222, заплатив за каждый $540 тыс.



Руководитель аппарата правительства подтвердил во вторник покупку новых автомобилей, сообщив, что один из них обслуживает премьер-министра. При этом он опроверг сведения СМИ о том, что второй автомобиль куплен для супруги премьера. "Стоимость раскрыть не могу, поскольку решения приняты под грифом "секретно"", - отметил Агаджанян.



Ранее Пашинян пользовался бронированным автомобилем Mercedes S 600 W221, который ранее обслуживал его предшественника Сержа Саргсяна.