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Монголия задержала 800 граждан КНР по делу об отмывании денег

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция Монголия задержала 800 граждан КНР и изъяла сотни жестких дисков и персональных компьютеров в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег, сообщают в четверг местные СМИ.

Граждан Китая задержали 29 октября в ходе четырех рейдов в отелях и офисах. В местах обысков также изъяли порядка 10 тыс. симкарт. Само расследование длилось около двух месяцев. Преступный бизнес был связан с азартными онлайн-играми.

Монгольские полицейские сообщили, что всех граждан Китая отправят на родину, поскольку в Монголии нет условий для содержания всех их под стражей. Задержанные китайцы приехали в страну по туристическим визам в августе.

Расследование в рамках дела по отмыванию денег будет проводиться в отношении четырех граждан КНР и одного гражданина Монголии, которые занимались организацией преступной деятельности.

Монголия Китай КНР

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