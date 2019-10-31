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В городе на западе Англии появится площадь в честь Сталинграда

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Площадь в честь Сталинграда откроют в начале ноября в городе Ковентри, расположенном в графстве Уэст-Мидлендс на западе Англии, сообщила в четверг журналистам лорд-мэр населенного пункта Линда Бигхэм на международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в Волгограде.

Мероприятие приурочено к 74-летию установления побратимских отношений между Сталинградом и Ковентри.

"Как только я вернусь из Волгограда, мы проведем церемонию открытия", - сказала Бигхэм. По ее словам, площадь будет представлять собой парковую зону.

В 1944 году между Сталинградом и Ковентри были установлены побратимские отношения.

Сталинград Ковентри Линда Бигхэм Великобритания

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