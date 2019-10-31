В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подтвердил каналу, что он подпишет закон. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа от $2 тыс. за каждый случай.

Документ был разработан в связи с тем, что для получения фуа-гра - деликатеса французской кухни из печени гуся или утки - применяется метод насильного кормления птиц.

По данным CBS News, от запрета могут пострадать фермы Hudson Valley Foie Gras и La Belle Farm, для которых Нью-Йорк был основным рынком сбыта. Каждый год они выращивают 350 тысяч птиц. По словам владельцев ферм, изменение законодательства может привести к закрытию их дела, из-за чего сотни людей, в основном приезжих, окажутся без работы.