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Турция подтвердила планы по подготовке своих астронавтов в РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россия и Турция подготовят межправительственное соглашение по сотрудничеству в области космоса, сообщили в четверг в "Роскосмосе".

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, по итогам встречи гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с послом Турции в РФ Мехметом Самсаром "была достигнута договоренность о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по космосу между двумя странами".

Турецкая сторона также подтвердила ранее озвученные планы по организации подготовки своих астронавтов в российском Центре подготовки космонавтов.

19 сентября Рогозин сообщил журналистам, что отправка в космос астронавта из Турции скорее всего состоится в 2023 году.

Рогозин тогда напомнил, что на международном авиасалоне "МАКС-2019", который посетили президенты России и Турции, он по согласованию с турецкой стороной сделал предложение Реджепу Тайипу Эрдогану отправить в космос астронавта из его страны в связи со столетием турецкой республики, приурочив полет к праздничной дате. Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи после ее поражения в Первой мировой войне.

"Сейчас все это в проработке с турецкой стороны. На следующий день после встречи с Эрдоганом ко мне приехала правительственная делегация Турции, которая конкретизировала все наши идеи, и начался активный процесс", - сказал Рогозин.

Турция Роскосмос

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