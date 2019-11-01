Анкара заявила о передаче России 18 захваченных сирийских военных

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Турецкая сторона передала России группу из 18 сирийских правительственных военных, захваченных в плен на севере Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Речь идёт о военных, которых захватили турки во время операций 29 октября в районе города Рас-эль-Айна.

В министерстве обороны Турции пояснили, что после координации с РФ согласились передать ей сирийцев. В четверг поступала информация о том, что представители Турции и России обсуждают проблему этих военнослужащих.

Ранее в октябре ВС Турции провели на северо-востоке Сирии операцию против курдских военизированных формирований.