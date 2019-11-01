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США намерены наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Для реализации национальной оборонной стратегии Соединенным Штатам необходимо наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Наша национальная оборонная стратегия подчеркивает, что главная забота - это Индо-Тихоокеанский регион. Для ее выполнения мне нужно задействовать больше, мне нужно передислоцировать силы в этот район. Мне также нужно более широкое присутствие в регионе", - сказал он журналистам, встречаясь с ними вместе министром обороны Австралии Линдой Рейнольдс в раках ее визита в США.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу журналиста прокомментировать активизацию действий Китая в этом районе мира.

Эспер также отметил, что еще одной важной задачей США считают "увеличение числа партнеров и укрепление наших союзов".

"И чем большего мы сможем добиться в этом аспекте с другими странами региона, тем лучше", - сказал министр.

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