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Госдеп США согласился опубликовать документы, связанные с Украиной

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США по требованию суда согласился опубликовать документы, связанные с политикой администрации президента в отношении Украины и адвокатом Дональда Трампа - Руди Джулиани, сообщает правозащитная общественная организация American Oversight в своем заявлении.

Согласно ему, Госдепартамент согласился передать несколько категорий записей, связанных с Украиной, с "соответствующими исправлениями" для American Oversight к 22 ноября 2019 года.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство должно предоставить организации переписку между Джулиани и некоторыми советниками госсекретаря Майка Помпео, включая советника Госдепартамента Ульриха Брехбуля и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.

Туда же будут включены текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

Госдепартамент также согласился подготовить документы, отражающие общение между некоторыми правительственными чиновниками и любыми неправительственными лицами в отношении бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. Отмечается, что поиск будет ограничен сообщениями между Помпео, Брехбулем и замгоссекретаря Джоном Салливаном.

Решение, обязывающее Госдепартамент предоставить запрашиваемую информацию, было принято федеральным судом в ответ на иск American Oversight более недели назад.

Судья постановил, что у ведомства есть 30 дней, чтобы передать документы.

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