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В ЛНР сообщили о трёх обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 31 октября 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 3 обстрела", - говорится в сообщении.

По данным представительства, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населённых пунктов Фрунзе и Логвиново. В сообщении уточняется, что при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 120 и 82-мм, станковые противотанковые гранатомёты, орудия БМП и крупнокалиберные пулеметы.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавили там.

ЛНР

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