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В США арестовали мужчину, раздававшего на Хэллоуин с конфетами лезвия

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в США арестовала 37-летнего Джейсона Рача из Коннектикута, который, предположительно, раздавал детям на Хэллоуин вместе с конфетами лезвия для бритвы, сообщает NBC News.

По данным телеканала, лезвия были обнаружены в пакетах с конфетами как минимум у двоих детей. Полиция установила, что оба ребенка получили их в одном и том же доме.

Подозреваемый в свою очередь заявил, что лезвия попали в миску с конфетами случайно. В полиции отметили, что Рач "не дал никаких объяснений относительно того, как бритвенные лезвия были розданы детям вместе с конфетами". При этом отмечается, что лезвия не были спрятаны внутри конфет, а к коробке, где они хранились, имел доступ трехлетний ребенок.

Рачу предъявлены обвинения в риске нанесения травмы несовершеннолетнему, безответственном создании угрозы и препятствовании полицейским.

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