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Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Граждане РФ в аварии автобуса во Франции не пострадали, сообщает в воскресенье российское посольство.

Об этом дипломаты сообщили в твиттере, ссылаясь на информацию жандармерии департамента Сомм, где произошло ДТП.

Ранее французский информационный портал Courrier picard сообщил, что граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон.

По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомм.

Франция

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