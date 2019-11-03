Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Граждане РФ в аварии автобуса во Франции не пострадали, сообщает в воскресенье российское посольство.

Об этом дипломаты сообщили в твиттере, ссылаясь на информацию жандармерии департамента Сомм, где произошло ДТП.

❗️По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет @MID_RF — La Russie en France (@ambruspresse) 3 ноября 2019 г.

Ранее французский информационный портал Courrier picard сообщил, что граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон.

По его данным, автобус, в котором находились 32 пассажира, перевернулся на скользкой автотрассе и свалился в кювет в департаменте Сомм.