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В Белоруссии нашли печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Гродно во время раскопок на территории Нового замка нашли так называемую вислую печать, которая возможно принадлежала Владимиру Мономаху, сообщает в воскресенье Гродненский государственный историко-археологический музей.

"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно", - заявили в музее.

Там отметили, что такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам.

"С печатью будут работать специалисты, - подчеркнули в музее, - но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи".

По его информации, на одной стороне печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 года).

В 1116 году великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году - году первого летописного упоминания о Гродно.

Белоруссия Гродно Владимир Мономах

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