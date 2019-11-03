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Результаты экзит-пола не выявили победителя на выборах мэра Кишинева

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экзит-пол не выявил победителя на выборах мэра Кишинева, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел в воскресенье Институт социологических исследований IMAS.

Директор института Дору Петруци сообщил на брифинге после закрытия избирательных участков, что, согласно опросу, кандидат от Партии социалистов, вице-спикер парламента Иван Чебан набирает 37,1% голосов избирателей, а его оппонент, кандидат от правого блока ACUM, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе набирает 37% голосов избирателей.

"К сожалению, 26% опрошенных отказались ответить на вопросы организаторов экзит-пола. Это означает, что чаша весов может склониться в любую сторону. Мы не можем говорить о победе одного из кандидатов по результатам опроса на выходе с избирательных участков", - признал Петруци.

В выборах мэра Кишинева приняли участие 240 562 избирателя, что составляет 37,77% - это на 1,5% больше, чем приняло участие в первом туре выборов. По всей республике в выборах приняло участие 647 759 избирателей, что составляет 40,34% избирателей. Все избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 по Москве). По мнению наблюдателей и ЦИК, выборы прошли корректно, без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Второй тур выборов прошел в воскресенье в 384 населенных пунктах Молдавии, включая Кишинев. В первом туре выборов 20 октября были избраны советы всех уровней, а также удалось избрать 515 мэров населенных пунктов.

Молдавия Кишинев

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