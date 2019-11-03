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На выборах мэра Кишинева обработали 70% голосов

Победу пока одерживает кандидат от социалистов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одерживает победу на выборах мэра Кишинева, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чмиль.

По его словам, по состоянию на 22:15 (23:15 по Москве - ИФ) Иван Чебан получает 54,1% голосов избирателей, а его оппонент - кандидат от правого блока ACUM, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе - 45,9%.

"Это предварительные результаты, после подсчета голосов и обработки протоколов для голосования на 225 избирательных участках из 307 участков. Обработано около 70% протоколов для голосования, подсчет продолжается", - сказал Чмиль.

По его словам, предварительные результаты выборов будут известны к полуночи. В выборах мэра Кишинева приняло участие 37,78% избирателей.

Молдавия Кишинев

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