Гендиректор McDonaldʼs поплатился работой за роман с сотрудницей

Бывший президент и генеральный директор McDonaldʼs Стив Истербрук Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент и генеральный директор McDonaldʼs Стив Истербрук смещен с постов по решению совета директоров за нарушение корпоративных правил, сообщает телеканал CNN.

Согласно официальному заявлению компании, Истербрук лишился должностей из-за романтических отношений с одной из сотрудниц.

В своем обращении к подчиненным бывший гендиректор согласился с решением совета директоров. "Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров в том, что мне пришло время двигаться дальше", - написал Истербрук.

Место Истербрука на обеих должностях занял Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), который до этого возглавлял американское подразделение McDonaldʼs. Истербрук назвал его идеальным преемником.