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Пожар в аэропорту "Эребуни" в Армении не затронул российскую военную базу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в аэропорту "Эребуни" в Армении не затронул российскую военную базу, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно сообщению, российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме "Эребуни", выполняет задачи в штатном режиме".

Ранее в понедельник МЧС Армении сообщило, что в ереванском аэропорту "Эребуни" произошел пожар - поступил сигнал о возгорании крыши ангара. Пожар был локализован в 14:41 по московскому времени, сообщили в пресс-службе МЧС Армении. Ликвидировать возгорание удалось в 15:27 по Москве.

Армению Эребуни

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